Красноярск, , 02:52 — REGNUM Во вторник, 15 ноября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Суриков. Енисей у Красноярска. 1909

В 6:15 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 15 на 16 ноября ожидается до +1… +3 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, при порывах до 14 м/с. Давление — 726 (-5) мм рт. ст.

В среду, 16 ноября, в Красноярске до +3… +5 °C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до −3… +1 °C, без осадков.

В четверг, 17 ноября, в Красноярске ожидается до −1… +0 °C днём и до −10… −3 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

По данным Среднесибирского УГМС, 15 ноября на севере центральных районов Красноярского края местами сильный снег. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица.

15−18 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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