Майами, США, , 02:30 — REGNUM Ущерб от тропического от урагана «Николь» в округе Волуша в центральной части американского штата Флорида достиг $481 млн, передает телеканал ABC News со ссылкой на власти региона.

Последствия урагана FEMA Photo Library

При этом урон от предыдущего урагана «Иэн», который обрушился на Флориду в конце сентября, составлял для Волуши $377 млн. Указанный циклон вызвал сильную эрозию почвы в прибрежной части округа, что сделало постройки более уязвимыми при ударе новой стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Белый дом объявил, что федеральное правительство США выделила более $2 млрд Флориде для ликвидации последствий от урагана «Иэн».

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