Майами, США, 15 ноября, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Ущерб от тропического урагана «Николь» в округе Волуша в центральной части американского штата Флорида достиг $481 млн, передает телеканал ABC News со ссылкой на власти региона.

FEMA Photo Library Последствия урагана

При этом урон от предыдущего урагана «Иэн», который обрушился на Флориду в конце сентября, составлял для Волуши $377 млн. Указанный циклон вызвал сильную эрозию почвы в прибрежной части округа, что сделало постройки более уязвимыми при ударе новой стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Белый дом объявил, что федеральное правительство США выделило более $2 млрд Флориде для ликвидации последствий от урагана «Иэн».