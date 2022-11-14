Алжир, 15 ноября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Не менее 16 человек стали жертвами дорожной аварии на юге Алжира, сообщает пресс-служба алжирского управления по чрезвычайным ситуациям.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его данным, два автомобиля столкнулись на юге провинции Бордж-Баджи-Мохтар. В результате ДТП погибли 16 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей о произошедшей аварии не приводится. По факту происшествия ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в американском штате Кентукки школьный автобус съехал в кювет возле города Сальерсвилль. В салоне находились 18 учеников различного возраста. По предварительным данным, в результате аварии пострадали водитель автобуса и несколько учеников. Точное число пострадавших не приводилось.