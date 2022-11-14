Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Серьёзные ожоги в результате возгорания бензина в гараже получил американский актер Джей Лено, автор шоу «Гараж Джея Лено». Об этом 14 ноября сообщает журнал Variety.

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Инцидент произошёл в Лос-Анджелесе, в личном гараже актёра, где находится его коллекция автомобилей, их у артиста насчитывается более 180 штук, в том числе редкие экземпляры.

Уточняется, что 72-летний актёр получил ожоги левой стороны лица в результате возгорания одного из автомобилей в гараже. Лено доставили в ожоговый центр Гроссмана, сейчас он проходит курс лечения.

«Я получил серьезные ожоги от возгорания бензина. Я в порядке. Неделя или две уйдут на то, чтобы я снова восстановился», — приводит издание слова Лено.

Джей Лено ранее был ведущим The Tonight Show, гостями шоу были актёры, музыканты и другие знаменитости. В 2015 году Лено запустил собственное шоу под названием «Гараж Джея Лено» (Jay Leno’s Garage), на сегодняшний день вышло уже семь сезонов.