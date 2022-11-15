Тегеран, , 02:22 — REGNUM В юго-восточных иранских провинциях Систан и Белуджистан власти освободили группу задержанных в конце сентябре участников уличных протестов и беспорядков. Об этом со ссылкой на адвоката Али Акбари 14 ноября сообщает агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Решение о помиловании и освобождении 38 человек, которые были арестованы в административном центре Захедан, принял руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, к которому с просьбой об этом обратились главы местных суннитских кланов. В ближайшие дни планируется освободить из-под стражи ещё 40 жителей провинции Белуджистан.

Отмечается, что в Захедане ранее прошла конференция с участием видных богословов из числа суннитов и шиитов, старейшин племён и представителей властей, посвящённая «исламской консолидации перед лицом внешнего вмешательства».

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД стран ЕС согласовали новые санкции против иранских граждан и организаций, якобы ответственных за ситуацию с правами человека в Иране.

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