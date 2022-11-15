Берлин, , 02:22 — REGNUM Военнослужащие бундесвера в Германии получили новую форму с аббревиатурой SS (CC) на ярлыках, сообщает газета Die Bild.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Издание утверждает, что аббревиатура с упоминанием нацистских подразделений на самом деле обозначает размер одежды. Министерство обороны ФРГ уже отреагировало на выдачу формы с двусмысленной символикой военнослужащим. По мнению главы ведомства Кристины Ламбрехт, военные должны самостоятельно спороть ярлыки с надписью самостоятельно.

Газета уточняет, что всего для немецких войск власти закупили 313 тыс. комплектов военной формы и несколько сотен тысяч касок. Общая сумма контракта составила около 2,3 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР в бундесвере произошел резкий рост числа желающих уволиться с военной службы. В частности, только за первые восемь месяцев 2022 года заявления об уходе подали 810 человек.