Оттава, 15 ноября, 2022, 02:00 — ИА Регнум. Сотрудник канадской энергетической компании Hydro-Quebec Юшен Ван был задержан полицией провинции Квебек (Канада) по обвинению в шпионаже в пользу Китая, говорится в заявлении федеральных правоохранительных органов страны.

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Задержанного подозревают в том, что он завладел коммерческой тайной, чтобы впоследствии передать эти сведения китайской стороне. Расследование началось еще в августе 2022 года.

Жалобу на Вана подал отдел корпоративной безопасности Hydro-Quebec, который считает, что подозреваемый воспользовался служебным положением, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в 2020 году в американском штате Калифорния профессор Тяньцзиньского университета Хао Чжан был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за кражу коммерческих секретов и экономический шпионаж в пользу китайских властей.

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