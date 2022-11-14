Вашингтон, 15 ноября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Прокуратура США не собирается предъявлять уголовные обвинения бывшему юристу американского экс-президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Marc Nozell Рудольф Джулиани

«Основываясь на информации, доступной в данный момент правительству, уголовных обвинений не ожидается», — говорится в документах прокуратуры.

Отмечается, что таким образом ведомство уведомило суд о ходе дела, в рамках которого правоохранительные органы запрашивали ордер на обыск.

Напомним, в 2021 году американские силовики провели обыск в квартире Джулиани и его офисе в городе Нью-Йорке. Правоохранительные органы считали, что экс-юрист Трампа мог лоббировать интересы политиков и бизнесменов, связанных с киевским режимом в 2019 году.