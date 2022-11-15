Киев, , 01:50 — REGNUM Веерные отключения электроэнергии вводятся с 15 ноября в Киеве и семи областях бывшей УССР. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что веерные отключения электроэнергии коснуться Киева и Киевской области, а также Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики.

Отключения разделят на два промежутка: первый продлится час сразу после 00:00 часов до 01:00, а затем с 05:00 и до 24:00. В других регионах отключения не планируются.

Как поясняет компания, веерные отключения электроэнергии введены в связи с повреждением объектов энергоструктуры российской стороной. Компания просит серьёзно отнестись к потреблению электроэнергии и экономить её, особенно в часы пиковых нагрузок.

Также отмечается, что ремонтные бригады работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Киева предупредили о возрастании периода блэкаутов в связи с наступлением холодов.

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