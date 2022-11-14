Франкфорт, США, 15 ноября, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Водитель и несколько детей пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в американском штате Кентукки, передает телеканал ABC News со ссылкой на власти региона.

Wokandapix Школьный автобус

Автобус съехал с трассы в кювет недалеко от города Сальерсвилля. На момент аварии в салоне транспортного средства находилось 18 учеников разного возраста.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы на автомобилях скорой помощи, а также на вертолете.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на автодороге Белово — Инской в Кемеровской области произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. При инциденте погибли два человека, а еще семеро — пострадали.