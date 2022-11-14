Тамаулипас, Мексика, 15 ноября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. В мексиканском штате Тамаулипас в результате наезда легкового автомобиля на пожилых людей, стоящих в очереди за пенсиями у отделения банка в муниципалитете Рио-Браво, пострадали не менее 22 человек. Об этом со ссылкой на главу спасательной службы района Педро Бельтрана 14 ноября сообщает газета El Universal.

Ceyhun Kavakci Пожилой человек

По предварительной версии, управлявший автомобилем престарелый водитель потерял управление, он задержан. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

17 пенсионеров в результате наезда получили множественные травмы, которые, по оценке медиков, не угрожают их жизням. Состояние пяти человек оценивается как тяжёлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мексике в результате наезда легкового автомобиля на очередь пожилых людей, пришедших получать пенсию в северо-восточном штате Тамаулипас, пострадали не менее 10 человек.