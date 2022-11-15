Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Соединенные Штаты изучают возможность модификацию боевых беспилотников Gray Eagle, чтобы затем поставить их киевским нацистам, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их [киевскими террористами]», — указывает телеканал.

Также представитель Конгресса США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что существует ряд технических модификаций, однако их внесение в конструкцию беспилотника займет много времени. Другой источник добавил, что внесением изменений занимается Пентагон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США отказались поставлять киевскому режиму беспилотники MQ-1C Gray Eagle, чтобы «не допустить эскалации конфликта» на территории бывш. УССР. Компания-производитель БПЛА General Atomics подтвердила информацию об этом решении.