Вашингтон, 15 ноября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Соединенные Штаты изучают возможность модификации боевых беспилотников Gray Eagle, чтобы затем поставить их киевским нацистам, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их [киевскими террористами]», — указывает телеканал.

Также представитель Конгресса США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что существует ряд технических модификаций, однако их внесение в конструкцию беспилотника займет много времени. Другой источник добавил, что внесением изменений занимается Пентагон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США отказались поставлять киевскому режиму беспилотники MQ-1C Gray Eagle, чтобы «не допустить эскалации конфликта» на территории бывш. УССР. Компания — производитель БПЛА General Atomics подтвердила информацию об этом решении.