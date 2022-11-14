Подольск, Московская область, 15 ноября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Пожар площадью 2800 квадратных метров был ликвидирован в административном здании на территории бывшего завода «Зингер» в подмосковном Подольске. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Dave Hogg Пожар

Возгорание произошло в административном здании на территории бывшего завода «Зингер», где с 2004 года располагается торговая компания. Все люди из здания и с прилегающей территории были эвакуированы, пострадавших нет.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось высокой пожарной загрузкой, сложной планировкой здания, а также сильным боковым ветром. Площадь пожара увеличилась до 2800 кв. метров, но уточнялось, что угрозы распространения пламени на соседние строения удалось избежать.

Ликвидация открытого горения была объявлена в 23:10 мск. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью в Тюмени был ликвидирован пожар в семиэтажном административном здании.