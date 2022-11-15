Тбилиси, , 19:58 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, болен туберкулёзом костей, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Медицинский консилиум, который должен был рассмотреть результаты недавних обследований Саакашвили, был отложен. Причина, по которой в клинике «Вивамед» не удалось собрать данный консилиум, неизвестна. Состояние третьего президента Грузии остается неизменным и тяжелым.

Новый диагноз, который сейчас обсуждают врачи, скорее всего, является туберкулёзом костей. Посетители экс-президента подтверждают, что Саакашвили испытывает сильную боль, которая вызвана воспалительным процессом в организме.

Несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, судебные процессы идут в форсированном режиме. В Тбилисском городском суде 14 ноября предполагалось обсудить эпизод незаконного пересечения границы, но заседание было закрыто сразу после его начала, так что адвокаты не смогли внести какие-либо ходатайства.

Напомним, что Михаил Саакашвили с мая проходит обследование и лечение в частной тбилисской клинике.