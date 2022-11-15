Тбилиси, 15 ноября, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, болен туберкулёзом костей, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Медицинский консилиум, который должен был рассмотреть результаты недавних обследований Саакашвили, был отложен. Причина, по которой в клинике «Вивамед» не удалось собрать данный консилиум, неизвестна. Состояние третьего президента Грузии остается неизменным и тяжелым.

Новый диагноз, который сейчас обсуждают врачи, скорее всего, является туберкулёзом костей. Посетители экс-президента подтверждают, что Саакашвили испытывает сильную боль, которая вызвана воспалительным процессом в организме.

Несмотря на ухудшение состояния Саакашвили, судебные процессы идут в форсированном режиме. В Тбилисском городском суде 14 ноября предполагалось обсудить эпизод незаконного пересечения границы, но заседание было закрыто сразу после его начала, так что адвокаты не смогли внести какие-либо ходатайства.

Напомним, что Михаил Саакашвили с мая проходит обследование и лечение в частной тбилисской клинике.