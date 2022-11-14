Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 ноября снижением после роста на предшествующей неделе. Больше других потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 211,16 пункта (0,63%), до уровня 33 536,70 пункта. S&P 500 подешевел на 35,68 пункта (0,89%), до уровня 3957,25 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 127,11 пункта (1,12%), до уровня 11 196,22 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,70 (4,16%), до уровня $85,22 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть снижаются после публикации обновлённых прогнозов Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК).

Читайте также: Цена на газ в Европе за день выросла на 16% и вновь превысила $1200