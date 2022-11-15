Минск, , 01:11 — REGNUM Белоруссия усилила меры безопасности в 14 районах республики возле границы с территорией бывш. УССР, заявил глава белорусского МИД Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы усилили меры безопасности как в территориальных органах внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей», — заявил он.

Кубраков уточнил, что в эти районы направили дополнительные подразделения и наряды милиции. Таким образом власти решили обеспечить безопасность граждан, проживаемых у границ с территорией б. УССР. Министр добавил, что о принятых мерах доложили и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Также Кубраков отметил, что белорусских внутренних войсках создали подразделения по борьбе с вражескими беспилотниками. По его словам, Минск внимательно изучает опыт проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР, в частности, опыт борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС изучит уровень участия Белоруссии в российской спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР. Он уточнил, что информацию ЕС получит от белорусской оппозиции.