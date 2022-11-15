Оттава, , 00:52 — REGNUM Канада передаст Киеву разведывательное и коммуникационное оборудование, которое будет включено в новый пакет военной помощи киевскому режиму, написала в свой микроблог канадский министр обороны Анита Ананд.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава ведомства отметила, что также будут поставлены топливо и медикаменты. Она добавила, что общая сумма очередного пакета помощи составит 500 млн канадских долларов ($373,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября посольство России в Оттаве обвинило правительство Канады в игнорировании преступлений киевского режима.

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