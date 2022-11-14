Стаханов, ЛНР, 15 ноября, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Настоятель собора святителя Николая Мирликийского в городе Стаханове Луганской Народной Республики архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб 14 ноября. Информация об этом сообщалась на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Дарья Драй ИА REGNUM Крест и свечи

«14 ноября 2022 года на 43-м году жизни трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове)… архимандрит Дионисий (Тивяков)», — сказано в сообщении.

В свою очередь, настоятель храма Святых Иоакима и Анны в городе Ровеньки в ЛНР протоиерей Александр Авдюгин в своём телеграм-канале утверждает, что архимандрит Дионисий якобы был убит в своей келье. Официального подтверждения данной информации нет.

Как уточняется на сайте канонической УПЦ, архимандрит Дионисий (Денис Николаевич Тивяков) родился в городе Стаханове в 1979 году. Был рукоположен в сан диакона в 1999 году. В июле 2001 года он был пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Своё священническое служение архимандрит Дионисий нес в Свято-Николаевском кафедральном соборе Алчевска и Свято-Николаевском соборе Стаханова.