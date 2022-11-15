Тамаулипас, 15 ноября 2022, 01:12 — REGNUM В Мексике в результате наезда легкового автомобиля на очередь пожилых людей, пришедших получать пенсию в северо-восточном штате Тамаулипас, пострадали не менее 10 человек. Об этом глава прокуратуры региона Ирвинг Мохика 14 ноября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Возможные причины произошедшего на данный момент не сообщаются. Прокуратура региона устанавливает обстоятельства ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте за два месяца автомобилисты в результате дорожно-транспортных происшествий снесли либо повредили полностью 41 ограждение.
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