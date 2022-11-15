Вашингтон, , 00:28 — REGNUM США будут оказывать военную помощь киевскому режиму «столько времени, сколько потребуется», заявил высокопоставленный представитель Пентагона, отвечая на вопрос о замедлении поставок ВСУ с наступлением зимы.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

По его словам, Вашингтон продолжит работать с Киевом, а также с другими своими «союзниками и партнерами», чтобы обеспечить их «успех» в рамках ведения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября газета The Wall Street Journal написала, что США закупят у Южной Кореи артиллерийские боеприпасы, которые затем будут переданы киевским боевикам.

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