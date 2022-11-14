Москва, 14 ноября 2022, 23:40 — REGNUM Американцев следовало бы обязать выплачивать репарации тем странам, которые из-за них пострадали, написал 14 ноября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Комментируя принятую ГА ООН резолюцию о «репарациях» России Киеву, чиновник назвал это попыткой «воровства незаконно арестованных российских активов».
По словам чиновника, всё случившееся говорит об агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Для международного сообщества это будет тяжёлым испытанием, но Россия проживёт «и без такой организации «объединённых наций», добавил Медведев.
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