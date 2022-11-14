Москва, 14 ноября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Американцев следовало бы обязать выплачивать репарации тем странам, которые из-за них пострадали, написал 14 ноября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

Комментируя принятую ГА ООН резолюцию о «репарациях» России Киеву, чиновник назвал это попыткой «воровства незаконно арестованных российских активов».

Дмитрий Медведев «Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

По словам чиновника, всё случившееся говорит об агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Для международного сообщества это будет тяжёлым испытанием, но Россия проживёт «и без такой организации «объединённых наций», добавил Медведев.