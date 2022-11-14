Анапа, Краснодарский край, , 23:59 — REGNUM В Краснодарском крае в ходе штурма ликвидирован стрелок, ранивший сотрудников полиции. Об этом ИА REGNUM 14 ноября сообщили в пресс-службе МВД России.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Инцидент случился около 22:30 мск в Анапе. Сотрудники полиции ликвидировали 56-летнего мужчину, устроившего поножовщину. Злоумышленник ранил двоих сотрудников полиции, прибывших домой к мужчине «для выяснения обстоятельств конфликта по случаю отключения электроэнергии».

«Гражданин оказывал вооруженное сопротивление и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.