Скопье, , 23:46 — REGNUM Северная Македония 13 ноября официально вступила в Союз для Средиземноморья.

Средиземное море OH 237

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи назвал вступление в эту международную организацию успехом внешней политики Скопье и назвал Союз «важным региональным форумом сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья» и подчеркнул, что каждый день Северная Македония все ближе к ЕС.

Союз для средиземноморья был создан в 2008 году и включает 44 государства, включая все страны ЕС, Албанию, Турцию, Сирию, Тунис, ПНА, Марокко, Израиль, Ливию, Ливан, Иорданию, Боснию и Герцеговину и Алжир.

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