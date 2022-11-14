Белград, 14 ноября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. В полиции Косово 14 ноября сообщили о появлении на севере Косово многочисленных граффити с призывами оказывать сопротивление управляемым из Приштины властям с 21 ноября, когда, согласно решению правительства Косово, за владение автомобилем с номерами, зарегистрированными сербскими властями в Косово, будет полагаться штраф в размере 150 евро.

U.S. Department of State Вьоса Османи

Как сообщат албанское новостное агентство Telegrafi, призывы к сопротивлению оставила анонимная «Северная бригада».

«С 21.11 все обязаны сопротивляться любыми способами. «Северная бригада», — призывают граффити. Напомним, ранее Северная Бригада заявляла о своем существовании летом 2022 года.

Автомобили четырех сербов, согласившихся поменять сербские номера с регистрацией в Косово на номера Республики Косово, были сожжены, вероятно, членами «Бригады».