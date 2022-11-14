Берлин, , 23:09 — REGNUM На торги аукциона Grisebach в Берлине (Германия) выставили картину немецкого художника Макса Бекмана «Автопортрет в желтом и розовом». Об этом сообщило издание The Times.

Аукцион QuinceMedia

Стоимость лота оценивают в 29 млн евро. Отмечается, что подобная цена может стать рекордной для произведений искусства, проданных на немецких аукционах.

Предыдущий рекорд был установлен летом 2021 года, когда китайская бронзовая скульптура XV века была приобретена за 14 млн евро.

Напомним, Макс Бекман создал «Автопортрет в желтом и розовом» сразу после своего отъезда из нацисткой Германии в 1943 году.