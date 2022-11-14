Тирана, 14 ноября 2022, 23:08 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 ноября в ходе совместной пресс-конференции с македонским коллегой Димитаром Ковачевски по итогам совместного заседания двух правительств назвал инициативу Open Balkan ступенью к реализации целей Берлинского процесса.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что интерес к присутствию на саммитах инициативы выдвинули новые государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Черногории высказался против Open Balkan