Тирана, , 23:08 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 ноября в ходе совместной пресс-конференции с македонским коллегой Димитаром Ковачевски по итогам совместного заседания двух правительств назвал инициативу Open Balkan ступенью к реализации целей Берлинского процесса.

Шенген Manolo Gómez

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что интерес к присутствию на саммитах инициативы выдвинули новые государства.

Эди Рама «Мы готовим новый саммит Open Balkan в Албании и очень рады тому, что новые страны хотят присоединиться к процессу, хотя двигателем проекта остаются наши три страны (Северная Македония, Албания и Косово). Я имею в виду Турцию, Грецию и Италию, которые хотят присоединиться к проекту, для достижения эффекта синергии. Я рад, что Берлинский процесс был возрожден. Открытые Балканы — реализация Берлинского процесса. Соглашения между странами Балкан ускоряют Берлинский процесс».

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