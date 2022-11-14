Вена, 14 ноября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии экспертов на Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую атомные электростанции. Об этом сообщил 14 ноября глава организации Рафаэль Гросси.

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«Агентство в ближайшие недели направит миссии по ядерной безопасности на три действующие атомные электростанции [не территории б. УССР]», — приводит его заявление пресс-служба МАГАТЭ.

В организации сообщили, что отдельная миссия также будет направлена в район Чернобыльской АЭС.

Уточняется, что решение об этом принято по просьбе Киева.