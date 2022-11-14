Москва, , 23:01 — REGNUM Двое сирийских военнослужащих погибли и ещё трое получили ранения в результате атаки ВВС Израиля в провинции Хомс. Об этом сообщили 14 ноября в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

ВВС Израиля U.S. Air Force

Как уточняется, накануне вечером группой тактических истребителей F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана был нанесен удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе военного аэродрома «Шайрат».

По информации российских военных, три ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны Сирии.