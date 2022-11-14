Тирана, , 23:03 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 14 октября выступил с обещанием не повышать цены на электричество для домохозяйств и малого бизнеса, несмотря на текущий газовый и энергетический кризис.

Эди Рама NATO North Atlantic Treaty Organization

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в ходе совместной пресс-конференции с македонским коллегой Димитаром Ковачевски Рама заявил, что в правительстве намерены намерены справиться с ростом нагрузки на бюджет, которая позволит субсидировать снижение цен для рядовых потребителей.

При этом Рама подчеркнул, что намерен не допустить, чтобы «оружие [президента России] Владимира Путина подействовало».

Отметим, цены на нефтепродукты в Албании продолжают расти, однако умеренными темпами. Проблема выработки электроэнергии в стране во многом разрешается за счет ГЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании отменили ограничения на подачу электричества из-за дождей