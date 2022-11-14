Нижний Новгород, 14 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах Нижегородской области на 2023 год установлен в размере 8 рублей за 1 кв. метр площади. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

В настоящее время минимальный размер взноса для жителей региона составляет 6,83 рубля. Таким образом, тариф единовременно будет увеличен на 17%. В документе отмечается, что дифференцироваться в зависимости от муниципального образования размер взноса не будет, тариф будет действовать на территории всей области.

В пресс-службе регионального правительства пояснили, что рост тарифа обусловлен существенным увеличением стоимости работ и материалов, которые используются при проведении ремонта.

Напомним, что в период с 2014 по 2020 год размер взноса на капитальный ремонт жилья в Нижегородской области не менялся. В 2021 году тариф был увеличен на 4,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали поднятие тарифов на электричество, газ, тепло- и водоснабжение домов и квартир нижегородцев с декабря текущего года. Решение объяснили необходимостью покрывать затраты ресурсоснабжающих компаний столицы Приволжья на материалы и ремонт сетей, продолжающие увеличиваться из-за роста цен.

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