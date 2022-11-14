Нижний Новгород, 14 ноября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Предстоящая неделя в Удмуртии будет достаточно холодной. С поступлением холодных арктических воздушных масс на территорию Удмуртии температура воздуха продолжит понижаться, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Роза

Ближайшей ночью температура воздуха снизится до — 5… — 10°С, в дневные часы 15 ноября столбики термометров будут пребывать в диапазоне — 4… — 9°С.

Ночью 16 ноября похолодает до — 8… — 13°С, в светлое время суток температура воздуха составит — 5… — 10°С. В ночные часы 17 и 18 ноября температура снизится до — 10… — 15°С, днем будет не теплее — 5… — 10°С.

При этом до конца недели, с 15 до 20 ноября, на дорогах ожидается гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию, как и во многие регионы Приволжского федерального округа, после аномально теплых выходных пришло похолодание. Дожди с характерной для октября температурой воздуха сменились заморозками и дневной минусовой температурой воздуха практически на всей территории Приволжья.