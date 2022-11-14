Посёлок городского типа Прешево, Сербия, , 22:31 — REGNUM Свыше 36 тысяч албанцев из Центральной Сербии 13 ноября имели право на участие в выборах в Национальный совет албанцев.

Ибарский мост (сс) AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, согласно предварительным результатам, победу оказывает Партия Демократического действия, которая получила не менее 4144 голосов. 3673 голоса получила «Альтернатива для перемен», «Движение демократического прогресса» получило 2338 голосов, остальные партии суммарно набрали 2500 голосов.

Напомним, ранее перепись населения Сербия выявила свыше 100 тысяч албанцев, проживающих в центральной Сербии.

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