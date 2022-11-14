Долж , , 22:20 — REGNUM В ходе спецоперации, проведенной представителями таможенной полиции Румынии в уезде Долж на румынско-болгарской границе, была изъята крупная партия ювелирных украшений на общую сумму в 400 тыс. леев ($85 тыс.). Об этом 14 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ювелирное украшение Aenigmatis-3D

По предварительным данным, незадекларированный товар в виде золотых и серебряных колец, браслетов и кулонов был спрятан в обшивке салона легкового автомобиля румынской супружеской пары, возвращавшейся с отдыха из Болгарии. Пояснить происхождение изделий супруги не смогли.

Ведется следствие. Украшения изъяты.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабного плана по борьбе с контрабандой.

Читайте ранее в этом сюжете: На болгарско-турецкой границе изъята крупная партия валюты