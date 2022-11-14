Коннектикут, США, , 22:37 — REGNUM Компания Google приняла исковую жалобу в размере около $400 млн за отслеживание геолокаций пользователей. Об этом сообщает издание Associated Press.

Google

По данным источника, в адрес компании было адресовано 40 исков, которые подали 40 американских штатов. Компанию обвинили в незаконном отслеживании местоположении пользователей, нарушающем их конфиденциальность.

Генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг отметил, что урегулирование иска на $391,5 млн «является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий».