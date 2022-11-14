Косовска-Митровица, Сербия, 14 ноября, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 14 ноября назначила проведение досрочных местных выборов в четырех муниципалитетах с сербским большинством на 18 декабря.

(сс) AgronBeqiri Ибарский мост

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по итогам выборов будут избраны новые главы муниципалитетов Северная Митровица, Зубин Поток, Лепосавич и Звечан. Прежние главы муниципалитетов синхронно подали в отставку 5 ноября в знак протеста против запрета на автомобильные номера с регистрацией в Косово, выданные сербскими властями.

Османи поручила ЦИК Косово предпринять все необходимые меры для организации и проведения выборов. Решение о проведении досрочных выборов было принято Османи после встречи с лидерами политических партий. В Косово намерены обратиться к международным партнерам с просьбой о предоставлении наблюдателей на выборы.