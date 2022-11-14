Берлин, 14 ноября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Nord Stream AG начала обследовать в водах Дании точки разрыва газопровода «Северный поток», повреждённого в ходе диверсии в сентябре, сообщает 14 ноября пресс-служба компании-оператора.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Исследование морского дна с судна Stril Explorer

Получив разрешение от Датского морского управления, компания-оператор направила к месту повреждений СП судно. Сколько времени потребуется для завершения обследования, будет зависеть от «ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями».

Напомним, Датское морское управление выдало разрешение на обследование ещё 1 ноября. Три дня назад, 11 ноября, оно сузило радиус запретной зоны в районе конкретных точек повреждений.