Бали, Индонезия, 14 ноября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерреш «очень позитивно» оценивает факт переговоров представителей России и США в Анкаре. Об этом он заявил 14 ноября в ходе пресс-конференции на Бали.

Un.org Антониу Гутерриш

«Это чрезвычайно важное событие для будущего», — сказал глава Всемирной организации.

При этом Гутерреш уточнил, что ООН не имеет отношения к организация контактов между Москвой и Вашингтоном.

Генсек ООН также отметил «значительный прогресс в устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений» в рамках сделки по вывозу зерна с территории б. УССР.

«Я надеюсь, что наши усилия будут успешными и в дальнейшем», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Турции состоялись переговоры представителей России и США. По его словам, встреча была организована по инициативе американской стороны. Подробностей о содержании переговоров он раскрывать не стал.