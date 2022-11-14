Нижний Новгород, , 22:28 — REGNUM Главы компаний, которые выполняли контракты по ликвидации трех крупнейших нижегородских объектов накопленного экологического вреда (свалок), решение Басманного суда Москвы заключены под стражу на два месяца. Об этом сообщается на портале судебного органа.

Территория свалки «Белое море». Нижний Новгород 2035.government-nnov.ru

В частности, ближайшие два месяца под стражей проведут генеральный директор «Институт Газэнергострой» Дмитрий Сучков, глава «ГЭС-Экотехнологии» Валерий Меркулов и президент ГК Корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин.

С ходатайством об аресте выступило следствие по уголовному делу, которое было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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ИА REGNUM напоминает, компания «Газэнергострой» была единственным подрядчиком выполнения работ по ликвидации шламонакопителя «Белое море», свалки «Черная дыра» и полигона бытовых отходов «Игумново».

Все указанные свалки были включены в федеральный «пилотный проект» по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, все они расположены на территории Дзержинска. После завершения рекультивации Дзержинск был исключен из списка самых грязных городов России. Средства на ликвидацию свалок были предусмотрены в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.

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В целом объем финансирования работ по рекультивации оценивается в 7 млрд рублей. Основные средства были выделены из федерального бюджета.

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