Лос-Анджелес, США, , 22:10 — REGNUM Режиссёр Фрэнсис Лоуренс заявил, что будущая картина Netflix на основе игровой франшизы Bioshock может разрушить «проклятие» экранизаций видеоигр. Об этом 14 ноября сообщает портал Collider.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Во время беседы с журналистами кинематографист сказал, что считает Bioshock одной из «самых визуально уникальных игр». Он отметил, что в ней присутствуют «настоящие идеи и философия». «Она очень, очень, очень продумана», — подчеркнул Лоуренс, добавив, что другие игры могут иметь отличный мир или привлекательного главного героя, но зачастую у них нет «идей, веса и серьёзности», которые присутствуют в Bioshock.

Лоуренс также сказал, что работа с онлайн-кинотеатром Netlfix, руководство которого не вмешивается в творческий процесс создания экранизации, позволила ему получить чувство свободы, с которым можно снять «правдивую» картину. «Я имею в виду, что в основном я и Кэмерон (Продюсер Кэмерон МакКономи — ИА REGNUM), который работает со мной, и Майкл (сценарист и автор комиксов Майкл Грин — ИА REGNUM) делаем то, что хотим, и это здорово. Многое из этого остается верным самой игре», — сказал режиссёр, добавив, что авторы постоянно консультируются со студией Take-Two Interactive и геймдизайнером Кеном Левином.

Напомним, релиз оригинальной игры Bioshock состоялся 21 августа 2007 года на ПК и консоли Xbox 360. О том, что над экранизацией будет работать Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Красный воробей», «Константин: Повелитель тьмы») СМИ сообщили в августе 2022 года.

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