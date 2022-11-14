Лос-Анджелес, США, 14 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Режиссёр Фрэнсис Лоуренс заявил, что будущая картина Netflix на основе игровой франшизы Bioshock может разрушить «проклятие» экранизаций видеоигр. Об этом 14 ноября сообщает портал Collider.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Во время беседы с журналистами кинематографист сказал, что считает Bioshock одной из «самых визуально уникальных игр». Он отметил, что в ней присутствуют «настоящие идеи и философия». «Она очень, очень, очень продумана», — подчеркнул Лоуренс, добавив, что другие игры могут иметь отличный мир или привлекательного главного героя, но зачастую у них нет «идей, веса и серьёзности», которые присутствуют в Bioshock.

Лоуренс также сказал, что работа с онлайн-кинотеатром Netlfix, руководство которого не вмешивается в творческий процесс создания экранизации, позволила ему получить чувство свободы, с которым можно снять «правдивую» картину. «Я имею в виду, что в основном я и Кэмерон (Продюсер Кэмерон МакКономи — ИА REGNUM), который работает со мной, и Майкл (сценарист и автор комиксов Майкл Грин — ИА REGNUM) делаем то, что хотим, и это здорово. Многое из этого остается верным самой игре», — сказал режиссёр, добавив, что авторы постоянно консультируются со студией Take-Two Interactive и геймдизайнером Кеном Левином.

Напомним, релиз оригинальной игры Bioshock состоялся 21 августа 2007 года на ПК и консоли Xbox 360. О том, что над экранизацией будет работать Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры», «Красный воробей», «Константин: Повелитель тьмы») СМИ сообщили в августе 2022 года.