Вашингтон, , 22:01 — REGNUM В возрасте 89 лет скончался американский актёр Джон Энистон, отец известной актрисы Дженнифер Энистон. Об этом актриса сообщила в личном микроблоге 14 ноября.

Дженнифер Энистон Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США

«Ты был одним из самых прекрасных людей», — написала актриса. Дженнифер уточнила, что ее отец скончался еще 11 ноября 2022 года, однако рассказать об этом она сумела лишь сейчас.

Причина смерти артиста не раскрывает.

Напомним, Джон Энистон родился в 1933 году на Крите, а его настоящее имя — Яннис Анастассакис. Актёр прославился благодаря роли в мыльной опере «Дни нашей жизни».

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