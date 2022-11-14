Москва, 14 ноября 2022, 22:05 — REGNUM Американский певец Джо Линн Тернер отменил запланированное на 17 ноября 2022 года выступление в московском клубе 1930 Moscow. Об этом сообщается на сайте клуба.

Джо Линн Тёрнер
Джо Линн Тёрнер
Rockman

Как рассказали организаторы, причиной переноса выступления стала болезнь музыканта. Новой датой проведения концерта стало 9 марта 2023 года.

Напомним, Джо Линн Тернер получил известность благодаря выступлениям в таких группах, как Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen’s Rising Force и HTP. В октябре 2022 года состоялась премьера нового сольного альбома певца под названием Belly Of The Beast.

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