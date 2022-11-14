Москва, 14 ноября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Американский певец Джо Линн Тернер отменил запланированное на 17 ноября 2022 года выступление в московском клубе 1930 Moscow. Об этом сообщается на сайте клуба.

Rockman Джо Линн Тёрнер

Как рассказали организаторы, причиной переноса выступления стала болезнь музыканта. Новой датой проведения концерта стало 9 марта 2023 года.

Напомним, Джо Линн Тернер получил известность благодаря выступлениям в таких группах, как Fandango, Rainbow, Deep Purple, Yngwie Malmsteen’s Rising Force и HTP. В октябре 2022 года состоялась премьера нового сольного альбома певца под названием Belly Of The Beast.