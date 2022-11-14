Бухарест, , 21:49 — REGNUM За последние девять месяцев текущего года общая сумма внешнего долга Румынии увеличилась на €4,82 млрд и составила €141,4 млрд. Об этом 14 ноября со ссылкой на данные отчета румынского Национального банка сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Часть этих средств приходится на займы местных частных банков, поручителями которых выступают государственные структуры страны. Кроме того, более 35% долговых обязательств Румынии являются беспроцентными, а более 10% – бессрочными.

При этом правительство Румынии объявило о намерении взять с 1 января 2023 года у Европейской комиссии новый долг в размере €3,2 млрд.

Напомним, в 1988 году Румыния, возглавляемая тогдашним коммунистическим лидером Николае Чаушеску, стала первой и единственной страной в мире, полностью погасившей свои международные долги.

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