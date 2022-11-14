Бухарест, 14 ноября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. За последние девять месяцев текущего года общая сумма внешнего долга Румынии увеличилась на €4,82 млрд и составила €141,4 млрд. Об этом 14 ноября со ссылкой на данные отчета румынского Национального банка сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Часть этих средств приходится на займы местных частных банков, поручителями которых выступают государственные структуры страны. Кроме того, более 35% долговых обязательств Румынии являются беспроцентными, а более 10% – бессрочными.

При этом правительство Румынии объявило о намерении взять с 1 января 2023 года у Европейской комиссии новый долг в размере €3,2 млрд.

Напомним, в 1988 году Румыния, возглавляемая тогдашним коммунистическим лидером Николае Чаушеску, стала первой и единственной страной в мире, полностью погасившей свои международные долги.