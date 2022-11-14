Нижний Новгород, 14 ноября, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Государственные служащие в Нижнегорский области, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или отправились выполнять боевые задачи в качестве добровольцев, будут получать среднемесячную зарплату. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

t. me/glebnikitin_nn Мобилизованные

На эту меру могут рассчитывать лица, замещающие государственные должности, должности гражданской госслужбы, а также те, работодателем которых является губернатор.

Аналогичные меры рекомендовано предпринять муниципалитетам, а также руководителям государственных органов Нижегородской области в отношении работников, которые замещают посты, не являющиеся должностями госслужбы.

Действия указа распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор рекомендовал всем работодателям региона сохранять среднюю зарплату за мужчинами, которые призваны или добровольно направились на военную службу. При этом спикер Законодательного собрания Евгений Люлин в ходе прямой линии получил несколько обращений, где родственники военнослужащих заявляли, что среднюю зарплату мужчинам нередко не выплачивают.

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